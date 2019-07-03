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Мурманская область. Арктика03.07.19 08:15

В Мурманской области наибольшие темпы роста заработной платы отмечены в сельском хозяйстве и строительстве

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Мурманской области за январь-апрель текущего года сложилась в размере 59374 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 6,7%, в реальном исчислении – на 1,1%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: сельское хозяйство – 120%, строительство - 116%, водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 113%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 112%, лесное хозяйство - 110%, добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, деятельность финансовая и страховая – 108%.

Среди организаций социального блока наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 10%) и в области предоставления социальных услуг с обеспечением проживания (на 8%).

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 июня 2019 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 80,0 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 мая 2019 года на 23,4 млн рублей (на 41%) за счёт ОАО «Мурманское морское пароходство», впервые предоставившего сведения, и её роста в ООО «Косам». Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1249 человек. Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Из десяти организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, три находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 38% всей задолженности по заработной плате.

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