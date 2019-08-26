В Мурманской области наибольший доход от финансовых вложений получен организациями, оказывающими финансовые и страховые услуги

В январе-июне 2019 года общий объём финансовых вложений, произведённых организациями Мурманской области, возрос по отношению к уровню аналогичного периода предыдущего года на 52,9% и составил 121,4 млрд рублей. В их общем объёме на долгосрочные приходилось 2,5%, краткосрочные – 97,5% (в январе-июне 2018 года – соответственно 3,1% и 96,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в январе-июне текущего года объём долгосрочных финансовых вложений возрос по отношению к уровню января – июня 2018 года на 22,6%, краткосрочных – на 53,8%. Наибольшая доля в объёме долгосрочных финансовых вложений приходилась на предоставленные займы – 49,7% (в январе-июне 2018 года – 72,3%). В объёме краткосрочных преобладали банковские вклады – 50,3% (в январе- июне 2018 года более половины составляли предоставленные займы – 62,6%).

В первом полугодии 2019 года было погашено финансовых вложений в размере 116,5 млрд рублей (в январе-июне 2018 года – 78,2 млрд рублей), а их накопленный объём (с учётом поступивших за январь-июнь, а также переоценки и пересчёта стоимости за счёт прочих изменений активов) на конец июня составил 96,0 млрд рублей (на конец июня 2018 года – 86,0 млрд рублей).

Основная сумма накопленных финансовых вложений на конец анализируемого периода сосредоточена в организациях вида экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство» – 48,1% от объёма по области (на конец января-июня 2018 года – 48,6%).

Совокупный доход, полученный организациями области от финансовых вложений, в январе-июне 2019 года составил 1,6 млрд рублей. Из него на доходы от краткосрочных вложений приходилось 31,1%, от долгосрочных – 68,9%.

Наибольший доход от финансовых вложений получен организациями вида экономической деятельности «Деятельность финансовая и страховая» (48,4% от объёма по области). Среди направлений инвестирования более половины дохода обеспечили вложения в паи, акции и прочие формы участия в капитале других организаций (54,4%).