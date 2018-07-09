В Мурманской области наибольший рост поступлений в бюджет достигнут по налогу на доходы физических лиц

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области по состоянию на 1 июня 2018 года консолидированный бюджет Мурманской области исполнен по доходам (без внутренних оборотов) в сумме 30,3 млрд рублей (41,4% от годовых плановых назначений на 2018 год) с ростом к январю-маю 2017 года на 0,7% (на 0,2 млрд рублей), по расходам – 31,3 млрд рублей (39,5% от утвержденных бюджетных назначений) с ростом к январю-маю 2017 года на 14,1% (на 3,9 млрд рублей).

Результат исполнения – дефицит в сумме 0,98 млрд рублей (на 1.06.2017 профицит составил 2,7 млрд рублей).

По отношению к январю-маю 2017 года налоговые и неналоговые доходы, полученные в общей сумме 28 млрд рублей, выросли на 1,9% (на 0,5 млрд рублей), в том числе налоговые поступления увеличились на 1,5% (на 0,4 млрд рублей).

Наибольший рост поступлений достигнут по: налогу на доходы физических лиц – на 8,9% (на 0,96 млрд рублей) в связи с индексацией заработной платы; налогу на имущество организаций – в 1,3 раза (на 679,2 млн рублей) в связи с вводом в эксплуатацию основных фондов крупнейшими налогоплательщиками региона и оптимизацией региональных налоговых льгот; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 19,7% (на 151,4 млн рублей); единому сельскохозяйственному налогу – на 18,2% (на 131,3 млн рублей) преимущественно за счёт увеличения доходов предприятий рыбохозяйственного комплекса; акцизам – в 1,2 раза (на 126,8 млн рублей) за счёт увеличения с 1.01.2018 ставок акцизов на автомобильный бензин (класс 5), дизельное топливо и средние дистилляты; земельному налогу – в 1,6 раза (на 115,2 млн рублей) в том числе по причине принятия решения об отмене льготы для государственных областных учреждений в отдельных муниципальных образованиях.

В то же время в объёме налоговых доходов наблюдается уменьшение поступлений: налога на прибыль организаций – на 17% (на 1,7 млрд рублей), что в большей степени связано с переходом крупного предприятия региона в 2018 году на исчисление и уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли (раньше – авансовые квартальные платежи); налога на добычу полезных ископаемых – на 18,3% (на 108,7 млн рублей) в связи с применением в аналогичном периоде 2017 года одним из крупнейших налогоплательщиков амортизационной премии на вновь введенные в эксплуатацию производственные объекты.

Также на 1%, или на 1,7 млн рублей, отмечено снижение поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, как по причине сокращения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в круге применения данного специального налогового режима, так и перехода ряда хозяйствующих субъектов на патентную систему, о чём свидетельствует рост поступлений по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 26,7%, или на 5,6 млн рублей.

Неналоговые поступления в отчётном периоде увеличились по отношению к январю-маю 2017 года на 13,2% (на 136,7 млн рублей) в основном по причине роста платежей при пользовании природными ресурсами в 2,4 раза (на 58,8 млн рублей), доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 1,6 раза (на 26,7 млн рублей), штрафов, санкций и возмещения ущерба на 16,2% (на 27,3 млн. рублей) и прочих неналоговых доходов на 19,3 млн рублей или в 2,7 раза.

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Мурманской области сократились по отношению к январю-маю 2017 года на 11,8% (на 309,7 млн рублей) в основном за счёт снижения распределения из федерального бюджета дотаций на 10,1% (на 152,9 млн рублей) и субсидий в 2,2 раза (на 157 млн рублей).

В январе-мае 2018 года расходы консолидированного бюджета области увеличились на 14,1% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. В структуре расходов затраты на социальную сферу возросли на 13,3% (на 2,7 млрд рублей) и составили 74,6% в общей сумме расходов (на 1.06.2017 – 75,2%).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и на приобретение объектов недвижимого имущества составили 410,8 млн рублей, или 1,3% от общей суммы расходов консолидированного бюджета области (в январе-мае 2017 года данные расходы составили 1,7% от общей суммы расходов, или 458,4 млн рублей).

Объём государственного долга Мурманской области по состоянию на 1.06.2018 составил 19,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,6%, или на 300 млн рублей. В его структуре доля коммерческих кредитов составила 25,4%, что на 10,3 процентных пункта выше уровня аналогичного периода прошлого года. Муниципальный долг снизился с начала года на 612,3 млн рублей и на отчётную дату составил 3,4 млрд рублей.