В Мурманской области наибольший убыток отмечен по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение»

Как сообщает Мурманскстат, в январе-октябре 2018 года организациями региона получено 65326,6 млн рублей прибыли и 7621,3 млн рублей убытка (в январе–октябре 2017 года – соответственно 56933,4 млн рублей и 2492,6 млн рублей).

Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций области по отношению к уровню за январь-октябрь 2017 года возрос на 6,0% и составил 57705,2 млн рублей прибыли.

Наибольший прирост финансового результата отмечен по виду экономической деятельности «Производство текстильных изделий», а наибольшее снижение – по виду экономической деятельности «Образование» .

В сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Добыча полезных ископаемых» приходилось соответственно 46,6% и 24,0% (в январе–октябре 2017 года – 43,8% и 26,7%).

В общем количестве организаций доля убыточных составила 39,4% (в январе-октябре 2017 года – 32,8%).

Наибольший убыток отмечен по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение».

В Кольском, Кандалакшском, Ловозерском и Терском муниципальных районах 50,0% организаций работали нерентабельно.