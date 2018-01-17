В Мурманской области наибольший убыток отмечен в профессиональной, научной и технической деятельности

Как сообщает Мурманскстат, в январе–октябре 2017 года организациями Мурманской области получено 54321,4 млн рублей прибыли и 2615,2 млн рублей убытка (в январе-октябре 2016 года) – соответственно 56883,5 млн рублей и 4337,7 млн рублей).

Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона по отношению к уровню января-октября 2016 года снизился на 1,6% и составил 51706,2 млн рублей прибыли. Наибольшее снижение финансового результата отмечено по видам экономической деятельности «Деятельность водного транспорта», «Производство текстильных изделий» (приложение).

В сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Добыча полезных ископаемых» приходилось соответственно 44,2% и 28,0% (в январе-октябре 2016 года – 29,0% и 33,6%).

В общем количестве организаций по области доля убыточных составила 34,9% (в январе-октябре 2016 года – 37,1%). Наибольший убыток отмечен по виду экономической деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (777,4 млн рублей).

В Печенгском и Терском муниципальных районах более 60,0% организаций были убыточными (соответственно 62,5% и 66,7%).