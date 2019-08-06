В Мурманской области наибольший удельный вес организаций, работавших нерентабельно, отмечается в Кировске, Полярных Зорях и Терском районе

В январе–мае текущего года организациями Мурманской области получено 36768,1 млн рублей прибыли и 4612,1 млн рублей убытка (в январе-мае 2018 года) – соответственно 29894,1 млн рублей и 2638,7 млн. рублей). Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций нашего региона по отношению к уровню аналогичного периода 2018 года возрос на 18,0% и составил 32156,1 млн рублей прибыли.

Как сообщает Мурманскстат, в сумме прибыли поМурманской области на виды экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» приходилось соответственно 34,4% и 32,4% (в январе-мае 2018 года – 18,8% и 46,1%).

В общем количестве организаций доля убыточных составила 36,9% (в январе-мае 2018 года – 35,2%). Наибольший убыток отмечен по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».

В городских округах город Кировск, город Полярные Зори, Терском муниципальном районе наблюдался наибольший удельный вес организаций, работавших нерентабельно (по 66,7%).