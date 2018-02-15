Новые правила, новые заботыВ Мурманской области налог на имущество физлиц в 2018 году рассчитают по новым правилам
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Мурманская область. Арктика15.02.18 07:10

В Мурманской области налог на имущество физлиц в 2018 году рассчитают по новым правилам

Налог на имущество физлиц за 2017 год рассчитают по-новому. Налоговые уведомления с соответствующими изменениями граждане получат во второй половине 2018 года.

К 49 субъектам РФ, где недвижимость физлиц облагается налогом исходя из кадастровой стоимости, добавятся ещё 15 регионов: республики Адыгея, Карелия, Марий Эл, Саха (Якутия), Тыва, Краснодарский, Хабаровский края, Астраханская, Мурманская, Оренбургская, Орловская, Тамбовская области, Еврейская автономная область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

В этих регионах впервые будут облагаться налогом объекты капитального строительства, права физлиц на которые регистрировалась с 2006 года в упрощенном порядке без проведения технической инвентаризации. Речь идёт о садовых и дачных домах площадью более 50 кв. метров, гаражах, а также жилых помещениях, введенных в эксплуатацию с 2013 года, по которым не определялась инвентаризационная стоимость, но есть кадастровая оценка.

В 21 регионе, где порядок расчёта налога исходя из кадастровой стоимости будет применяться второй год, с 0,2 до 0,4 вырастет коэффициент к налоговому периоду, а в 28 регионах третьего года применения этого порядка коэффициент составит 0,6.

В остальных регионах, где налоговой базой является инвентаризационная стоимость объектов, для расчёта налога эта стоимость будет индексирована на коэффициент-дефлятор 1,425 (ранее был 1,329).

В связи с применением в более чем 60 регионах порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости торгово-офисной недвижимости к налогообложению будут привлечены соответствующие объекты индивидуальных предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы. Одно из условий – эти объекты должны входить в перечень, сформированный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ на 2017 год.

Так же будут применяться региональные условия налогообложения, в т.ч. вступающие с 2017 года результаты кадастровой оценки объектов недвижимости, утверждённые субъектами РФ.

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