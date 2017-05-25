В Мурманской области наркополицейскими выявлен канал поставки героина

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что 49-летний житель Мурманска организовал канал поставки наркотических средств в Заполярье.

21 мая автомобиль «Вольво» под управлением подозреваемого был остановлен полицейскими в районе поста ДПС недалеко от г. Кандалакша. Злоумышленник, поняв, что его автомобиль будет подвергнут проверке, сел в машину и попытался скрыться. Сотрудниками полиции в целях остановки транспортного средства было применено специальное средство «Лиана», однако иномарка с поврежденными покрышками продолжила движение.

Спустя несколько километров в ходе погони автомобиль был заблокирован патрульным автомобилем ДПС МО МВД России «Кандалакшский». При досмотре машины оперативники областного управления наркоконтроля нашли два пакета, которые направили на экспертизу. Экспертом установлено, что житель Мурманска пытался ввезти на территорию Заполярья героин массой около двух килограммов. Задержанный признался, что данное наркотическое вещество готовил для дальнейшего сбыта.

По факту в отношении ранее судимого безработного жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.