В Мурманской области не ожидается существенных изменений погодных условий

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет малоградиентное барическое поле, ветер будет преобладать северных румбов. В этот период по Мурманской области не ожидается существенных изменений погодных условий.

Завтра, 18 июня, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +2+7º, на юге до +10º, днём +10+15°, на юге +15+20°.

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Водность рек в Мурманской области уменьшается. Уровни воды на большинстве рек понижаются с интенсивностью 1-10 см за сутки. 17 июня температура воды в реках и водоёмах была равна 8-15°, на горных реках и на Серебрянском водохранилище - 4-5°. Температура воды в реке Кола в 8 часов мск была 11°.