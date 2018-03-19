В Мурманской области не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов Президента РФ

Как сообщает УМВД России по Мурманской области, на момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел в нашем регионе не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов Президента Российской Федерации.

Для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств, членами избирательных комиссий, а также представителями общественности.

Была предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании всем сотрудникам органов внутренних дел.

Полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами была обеспечена безопасность при подсчёте голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии.