В Мурманской области недостаточно упорядочен рынок пассажирских перевозок туристов

В понедельник состоялось последнее в уходящем году заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Основным вопросом повестки дня стало соблюдение хозяйствующими субъектами, осуществляющими пассажирские перевозки, обязательных требований к обеспечению безопасности дорожного движения.

Как прозвучало во время обсуждения, к сожалению, систематические нарушения в этой сфере допускают многие перевозчики, в том числе и те, кто занимается перевозками детей и туристов.

Как сообщил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области Алексей Тарунин, за 11 месяцев текущего года в регионе по вине водителей автобусов произошло 30 дорожно-транспортных происшествий.

При проведении проверок в 2019 году пресечено несколько сотен административных правонарушений на пассажирском транспорте. Это эксплуатация транспортных средств с техническими неисправностями, управление автобусом без использования тахографа, отсутствие предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей и техосмотров автобусов, допуск к управлению автобусом нетрезвых или не имеющих прав водителей и другие нарушения.

Особое беспокойство вызывают нарушения при осуществлении перевозок детей. Нередко организацией выезда детей на экскурсии или отдых занимаются не образовательные учреждения, а родительские комитеты, и в таких случаях риск привлечения к работе недобросовестного перевозчика довольно велик. Бывает, что и администрации школ, полагаясь на порядочность перевозчика, также не контролируют его в должной степени.

Недостаточно упорядочен в Мурманской области и рынок пассажирских перевозок туристов, особенно из стран Юго-Восточной Азии. В результате туристы подвергаются неоправданному риску. Так, 3 марта на 7 км автоподъезда к Териберке в ДТП с автобусом пострадали трое гостей из Таиланда, а 19 ноября на 36 км автодороги Кола – Серебрянская ГЭС в результате опрокидывания автобуса в кювет травмы получили четверо китайских граждан.

Губернатор Мурманской области в этой связи предложил совместно с ассоциацией туроператоров Мурманской области выработать официально закреплённый стандарт осуществления перевозок туристов.

Что касается перевозок детей, то и.о. министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина сообщила о готовности ведомства внимательно изучить список нарушений со стороны перевозчиков и принять соответствующие меры.