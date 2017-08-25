В Мурманской области нет более дотационного муниципалитета, чем Островной

Сегодня на заседании правительства, которое провела губернатор Марина Ковтун, глава администрации ЗАТО г.Островной Светлана Богданова выступила с докладом о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании.

Как отметила Светлана Богданова, одна из наиболее острых проблем ЗАТО Островной – кадровый голод: серьезную нехватку специалистов испытывают, в частности, образовательные организации и медицинские учреждения. Светлана Богданова подчеркнула, что в работе по привлечению специалистов ключевым инструментом остается готовность обеспечить их муниципальным жильем.

Не менее сложная проблема – полная финансовая зависимость от внешних источников финансирования. В связи с этим важной задачей является сохранение количества субъектов малого предпринимательства и обеспечение благоприятных условий для их функционирования. Для этого на территории ЗАТО Островной действует муниципальная подпрограмма по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, в рамках которой предпринимателям оказывается имущественная, информационная и консультативная поддержка.

«На строгом контроле администрации ЗАТО Островной – исполнение «майских» указов президента РФ, в том числе по обеспечению общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями. В 2016/2017 учебном году в ЗАТО Островной образовательные программы выполнены в полном объеме, муниципальный детский сад обеспечивает 100-процентный охват детей, очередь на устройство детей в сад отсутствует», – сообщила глава администрации ЗАТО Островной.

Светлана Богданова отдельно подчеркнула высокий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями. Спортивный зал Дома детского творчества ЗАТО Островной в прошлом году был включен во Всероссийский реестр объектов спорта, позволяющий проводить спортивные соревнования городского уровня. Создан центр по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как было отмечено в докладе, в ЗАТО Островной отсутствует аварийный жилищный фонд. Весь муниципальный жилищный фонд оборудован коллективными приборами учета на все виды коммунальных услуг. Отопление и горячее водоснабжение осуществляются автономными модульными электрическими узлами.

В ЗАТО Островной проводится большая работа по реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2017 году на эти цели из областного и местного бюджетов выделено более 1,3 млн рублей. Запланированы капитальный ремонт двух детских площадок и устройство пешеходной дорожки к Воинскому кладбищу.

Марина Ковтун подчеркнула, что в регионе нет более дотационного муниципалитета, чем Островной. Губернатор поручила своему заместителю Евгению Никоре организовать совместное совещание с представителями «РосРАО» и Минобороны и разработать план будущего для этого ЗАТО.