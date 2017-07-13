В Мурманской области нет ни одного водного объекта, где бы можно было купаться без риска для жизни

Однако, невзирая на все запреты, установленные соответствующие знаки и аншлаги, рекомендации спасателей - все равно находятся желающие окунуться в северные воды. Потому особое внимание сейчас уделяется проведению профилактических рейдов.

Причём как по официально утвержденным местам массового отдыха у воды (на территории Мурманской области их 10: на озерах Ловозеро, Поповское, Куосмеярви, Трифонаярви, реках Воронья и Ваенга в Загородном парке, левом берегу и монастырском наволоке в устье Нивы, губе Печенга и Кандалакшском заливе Белого моря), так и неорганизованных, но пользующихся популярностью.

К примеру, один из таких рейдов состоялся по берегу озера Комсомольское главного города металлургов. Наравне с представителями инспекторского участка г.Мончегорск Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области в них приняли участие внештатные общественные инспекторы и местные спасатели.

Главной целью профилактических мероприятий является недопущение несчастных случаев на водоемах. Также в рамках рейдов проводятся тематические беседы с отдыхающими и гражданами, пытающимися искупаться в необорудованных местах.

Следует отметить, что чаще всего трагедии на воде происходят из-за несоблюдения правил безопасного поведения.

Оперативное видео инспекторского участка г.Мончегорск Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области.