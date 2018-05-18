В Мурманской области незрячих и слабовидящих обеспечат специальными устройствами для чтения

Жителей Мурманской области с нарушениями функций зрения обеспечат специальными устройствами для чтения «говорящих книг» на флеш-картах, электронными ручными видеоувеличителями, медицинскими термометрами с речевым выходом, лупами.



На этой неделе специалисты Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования при участии представителя областной библиотеки для слепых и слабовидящих проверили качество данных изделий на соответствие условиям заключенных государственных контрактов.



В ходе визуального осмотра и тестирования основных функций технических средств реабилитации установлено, что их характеристики и комплектация полностью отвечают заявленным требованиям. Сейчас ведется работа по выдаче направлений гражданам на получение этих изделий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации/абилитации.



С начала года региональное отделение Фонда закупило 215 изделий для инвалидов по зрению, в том числе 60 медицинских тонометров, 40 термометров с речевым выходом, 12 специальных устройств для чтения говорящих книг, 40 электронных видеоувеличителей и других средств на общую сумму более 620 тыс. рублей.