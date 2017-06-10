В Мурманской области ночные заморозки напоминают об ушедшей недавно зиме

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет малоградиентное барическое поле. По Мурманской области ожидается увеличение количества облачности, местами дождь, северо-восточный ветер.

11-12 июня преобладающая температура воздуха ночью +1+6°, 12 июня в отдельных районах заморозки до -2°, днём +6+11°, на западе области местами до +16°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью на севере от 0 до +5º, на юге +3+8º, в центральных районах заморозки до -2º, днём +6+11°, на крайнем юго-западе области +11+16°.

* * *

9-12 июня в Кольском районе Мурманской области, на юге Печенгского района, в районе городов Мурманск, Кировск и Апатиты ожидается IV региональный класс пожарной опасности.