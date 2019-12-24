В Мурманской области ночью будет холодно

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается временами снег, снижение температуры воздуха в ночное время при прояснениях до -20°.

Завтра, 25 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.