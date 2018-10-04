В Мурманской области ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха

Наталия Для Юлии- это я Вам сочувствую, стоять на каблуках три часа не просто, Вам стоило их снять. Вы с собой на работу тапочки прихватите, потому что эти обыски- это только начало. Комментарий к новости: О давлении на рыбопромышленников, обысках и попытках рейдерского захвата расскажут журналистам

Юлия Наталия, а Вас то чем "заколебало Норебо"? И где связь рыбопромышленников с Папой Римским? Я Вам сочувствую очень, видимо, новостей, ожидаемых Вами так и не случилось((((( Комментарий к новости: О давлении на рыбопромышленников, обысках и попытках рейдерского захвата расскажут журналистам