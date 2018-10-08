В Мурманской области ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 9-10 октября наш регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с севера Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами осадки. Преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -3°, днем +2+6°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки. Ветер южный, юго-западный сильный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днем +2+7°.