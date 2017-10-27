В Мурманской области ночью ожидает сильный ветер, а днём - мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 октября погоду нашего региона будет определять южная периферия циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, 28 октября порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами мокрый снег, снег. Ветер юго-западный ночью сильный, днём умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°. Ухудшение состояния дорог. Местами гололедица.

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На реках и небольших озёрах Мурманской области наблюдаются забереги, шугоход, неполный ледостав. Крупные озёра и водохранилища свободны ото льда.