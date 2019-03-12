Мурманская область. Арктика12.03.19 18:02
В Мурманской области ночью ожидается морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС Мурманская область находится, в основном, под влиянием циклонической депрессии, расположенной в Баренцевам море: местами пройдёт снег. 13 марта на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: ночью ожидается морозная погода.
Завтра, 13 марта, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -14-19°, при прояснениях -24-29°, днём -5-10º. Гололедица.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
12.03.19 09:22
"... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски...
Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
Д.О. Вернер
11.03.19 17:19
Меня не волнует вопрос продолжения развития рынка безналичных платежей, волнует другая тема - в продмагах исчезают (оптимизируются?) отделы нарезки! Всё идёт к системе расфасовки, что делали не на мои
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