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Мурманская область. Арктика12.03.19 18:02

В Мурманской области ночью ожидается морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС Мурманская область находится, в основном, под влиянием циклонической депрессии, расположенной в Баренцевам море: местами пройдёт снег. 13 марта на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: ночью ожидается морозная погода.

Завтра, 13 марта, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -14-19°, при прояснениях -24-29°, днём -5-10º. Гололедица.

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Д.О. Вернер
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Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Д.О. Вернер
11.03.19 17:19
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