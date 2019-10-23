В Мурманской области ночью ожидается понижение температуры воздуха до -11°

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-западной периферии циклона с центром в Карском море. В нашем регионе ожидается местами снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха от 0 до -6°.

25-26 октября ожидается смещение активного циклона с Северного моря в северо-восточном направлении. По Мурманской области, с приближением циклона и атмосферных фронтов, ожидаются интенсивные осадки, усиление ветра, ночью 25 октября преобладающая температура воздуха -2-7°, с повышением в дальнейшем до +3° -2°.

Завтра, 24 октября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью снег, днем небольшой снег мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от 0 до -5°. Гололедица.

* * *

По данным наблюдений на 23 октября на большинстве рек и небольших озёрах Кольского полуострова наблюдаются забереги, шугоход, неполный ледостав. Выход на лёд опасен! На горных реках и на некоторых реках Терского берега (рр. Умба, Чаваньга) - чисто. Открытые акватории крупных водоёмов свободны ото льда, на мелководьях крупных водоёмов (водохранилище Верхне-Туломское, оз. Умбозеро) наблюдаются забереги.