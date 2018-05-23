В Мурманской области ночью ожидаются заморозки

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 мая погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, северная периферия антициклона с центром в Балтийском море. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, температура воздуха ночью +1+6°, в отдельных районах заморозки -2°, днём +8+13°, на юге области до +16°.

25 мая очередной атлантический циклон сместится на запад Баренцева моря: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +14+19°, в центральных районах области до +23°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный умеренный . Температура воздуха ночью +1+6°, в центральных районах местами заморозки до -2º, днём +8+13º, на юге до +16º.

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22-23 мая в Терском районе Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.