В Мурманской области ночью похолодает до -29°

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 декабря и ночью 8 декабря наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, преобладающая температура воздуха -13-18°, при прояснениях понижение до -20-27°.

Днём 8 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия глубокого обширного циклона с центром на юге Норвежского побережья: пройдёт снег различной интенсивности, усилится ветер, температура воздуха постепенно повысится до -4-9°, на востоке области до -11-16°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный слабый. Температура воздуха -14-19°, при прояснениях -24-29°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 5 декабря равна 10-25 см (на Иовском водохранилище 6 см), что на 5-10 см ниже нормы.