В Мурманской области ночью при прояснении температура воздуха опустится до -20°

Как сообщает Мурманское УГМС, 18-19 ноября Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха-4-9°, при прояснениях в отдельных районах -13-18°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер слабый. Температура воздуха -5-10°, ночью при прояснении -15-20°. Гололедица.

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На плёсах большинства рек и небольших озёрах Кольского полуострова наблюдается ледостав, неполный ледостав. Передвижение на транспорте по льду опасно! На реках Терского берега отмечается шугоход. На открытых участках крупных водоёмов - чисто.