Мурманская область. Арктика17.11.17 18:02
В Мурманской области ночью при прояснении температура воздуха опустится до -20°
Как сообщает Мурманское УГМС, 18-19 ноября Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха-4-9°, при прояснениях в отдельных районах -13-18°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер слабый. Температура воздуха -5-10°, ночью при прояснении -15-20°. Гололедица.
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На плёсах большинства рек и небольших озёрах Кольского полуострова наблюдается ледостав, неполный ледостав. Передвижение на транспорте по льду опасно! На реках Терского берега отмечается шугоход. На открытых участках крупных водоёмов - чисто.
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Последние комментарии
Алексей
17.11.17 17:02
Не знаю, кто планировал и принимал решение о строительстве этой лестницы. Просто дело в том, что она строится на месте небольшой площадки, где могли развернуться машины скорой помощи, пожарники и т.д.
Комментарий к новости:Пешеходные тропы заменит новая лестница
Марина, бывшая одноклассница
16.11.17 13:33
Хорошо иметь маму - технического специалиста и руководителя ЕГЭ в этом городе
Акачёнок Лёля Анатольевна
15.11.17 20:20
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