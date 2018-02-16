Мурманская область. Арктика16.02.18 18:02
В Мурманской области ночью при прояснениях температура воздуха будет опускаться до -22-27°
Как сообщает Мурманское УГМС, 17-18 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-западной периферии циклона, смещающегося с района Новой Земли в Карское море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, температура воздуха 17 февраля -5-10°, при прояснениях -12-17°, 18 февраля ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -8-13°, в отдельных районах -18-23°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -12-17° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Ирина
16.02.18 11:40
Все пастухи и доярки пойдут работать на ферму криптовалют! Нам молока не надо, когда биткоины плодятся.
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Gonshik
16.02.18 10:16
Интересно получается! Если они 1,5 года могли бы только на долгах работать, то как они сейчас умудряются сводить концы с концами? По рыночным законам - они банкроты. Скорее всего, всю эту игру с долга
Комментарий к новости:АО «МЭС» могло бы 1,5 года работать на сумму долгов потребителей услуг
Вопрощающий
16.02.18 00:08
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