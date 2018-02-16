В Мурманской области ночью при прояснениях температура воздуха будет опускаться до -22-27°

Как сообщает Мурманское УГМС, 17-18 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-западной периферии циклона, смещающегося с района Новой Земли в Карское море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, температура воздуха 17 февраля -5-10°, при прояснениях -12-17°, 18 февраля ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -8-13°, в отдельных районах -18-23°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -12-17° в течение суток. Гололедица.