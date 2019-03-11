В Мурманской области ночью при прояснениях температура воздуха будет опускаться до -22-27º

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-10 марта наш регион находился под влиянием циклона, смещающегося с Ботнического залива на север Карелиии и далее на юго-восток Кольского полуострова. С циклоном были связаны активные атмосферные фронты: уже днём 8 марта по югу Мурманской области прошли снегопады, которые затем охватили практически всю область. С 8-10 марта и ночь 11 марта на большей части территории выпало от 32 до 92% месячной нормы осадков, в районе Мурманска - 64% месячной нормы осадков. Высота снега за этот период увеличилась на юге области на 12-33 см, на севере области на 4-16 см, в районе Мурманска на 8-10 см.

12 марта наш регион будет находиться, в основном, под влиянием циклонической депрессии, расположенной в Баренцевам море: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы -4-9°.

13 марта на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: ночью ожидается морозная погода, днём повышение температура воздуха до -5-10°.

Завтра, 12 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14º, при прояснениях -22-27º, днём -4-9º. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области - зимний режим. По данным наблюдений на 10 марта толщина льда на реках и водоёмах равна 35-75 см. Относительно нормы на большинстве рек - ±5-10 см, относительно прошлого года - больше прошлогодней на 5-15 см.