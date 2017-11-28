В Мурманской области ночью температуры воздуха опустится до -10-15°

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, расположенного на юго-западе Баренцева моря. 29 ноября он сместится на центральную часть Баренцева моря и наш регион окажется в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, температура воздуха понизится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, ночью при прояснениях -10-15°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области установился зимний режим.