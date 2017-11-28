Мурманская область. Арктика28.11.17 18:02
В Мурманской области ночью температуры воздуха опустится до -10-15°
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, расположенного на юго-западе Баренцева моря. 29 ноября он сместится на центральную часть Баренцева моря и наш регион окажется в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, температура воздуха понизится.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, ночью при прояснениях -10-15°. Гололедица.
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На реках и водоёмах Мурманской области установился зимний режим.
Комментарии
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Последние комментарии
Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
Семен
27.11.17 22:06
Надо во всех дворах елками закрыть развалины-дома. Пусть радуется заботе о себе каждый мурманчанин.
Комментарий к новости:Новый год Мурманск встретит с новой главной ёлкой
sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
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