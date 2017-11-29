В Мурманской области ночью температуры воздуха опустится до -23°

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 ноября погоду Кольского полуострова будет определять ночью южная периферия циклона с центром в Баренцевом море, днем малоградиентное барическое поле. По Мурманской области местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха -3-8°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -15-20°.

1 декабря температура воздуха существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях до -13°, ночью на западе местами до -23°. Гололедица.