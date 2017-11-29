Мурманская область. Арктика29.11.17 18:02
В Мурманской области ночью температуры воздуха опустится до -23°
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 ноября погоду Кольского полуострова будет определять ночью южная периферия циклона с центром в Баренцевом море, днем малоградиентное барическое поле. По Мурманской области местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха -3-8°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -15-20°.
1 декабря температура воздуха существенно не изменится.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях до -13°, ночью на западе местами до -23°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
Семен
27.11.17 22:06
Надо во всех дворах елками закрыть развалины-дома. Пусть радуется заботе о себе каждый мурманчанин.
Комментарий к новости:Новый год Мурманск встретит с новой главной ёлкой
sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
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