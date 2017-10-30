В Мурманской области ночью в отдельных районах температура воздуха понизится до -13 -18°

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 октября Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, температура воздуха -4 -9, ночью в отдельных районах при прояснениях -13 -18°.

1 ноября активный обширный циклон сместится с районов Белоруссии на центральную часть Европейской России. Наш регион будет находиться под влиянием северо-западной периферии циклона: местами пройдёт снег, на востоке области усилится ветер, днём температура воздуха ожидается -2-7°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4 -9°, ночью при прояснениях -13 -18°. Гололедица.