В Мурманской области новое назначение судей
На официальном интернет-портале правовой информации размещён указ президента Российской Федерации от 7.11.2017 № 535 «О назначении судей федеральных судов…».
Согласно документу, на 6-летний срок заместителем председателя Мурманского областного суда назначен Сергея Матвеевича Седых, председатель Первомайского районного суда города Мурманска; председателем Октябрьского районного суда г.Мурманска - Любовь Васильевну Щукину, судью Мурманского областного суда; заместителем председателя Печенгского районного суда назначить Нину Михайловну Наволоцкую, судью Североморского районного суда Мурманской области.
Бессрочно судьей Октябрьского районного суда города Мурманска назначена Оксана Николаевна Матвеева, помощник Октябрьского районного суда г.Мурманска); судьей Кольского районного суда - Кристина Улдисовна Смирнова, помощник Мурманского гарнизонного военного суда.