В Мурманской области новое региональное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком составит 14 тысяч рублей

Реализацию в регионе демографических инициатив Президента Российской Федерации обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Как отметила губернатор Марина Ковтун, в современных условиях поддержка института семьи – одно из приоритетных направлений государственной и региональной политики. Его ключевые задачи – это увеличение числа рождений, повышение качества жизни семей с детьми, обеспечение их защиты и, как следствие, улучшение демографической ситуации.

«Реализуемый в нашей области комплекс мер социальной поддержки семей с детьми позволяет региону на протяжении ряда лет сохранять положительную динамику численности детей, рожденных третьими и последующими. Скажем, в 2010 году таких детей у нас родилось 857, а в 2017 – уже полторы тысячи», – сказала Марина Ковтун.

Также губернатор подчеркнула, что с 1 июля будет увеличен пакет региональных выплат за счет введения нового расходного обязательства – ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет. По словам регионального министра социального развития Сергея Мякишева, получателями ежемесячной выплаты станут женщины – граждане Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Мурманской области и родившие первого ребенка в возрасте до 26 лет.

«Ежемесячная денежная выплата в фиксированном размере 14 тысяч рублей будет выплачиваться до достижения ребенком полутора лет. Объем средств областного бюджета, необходимых на обеспечение ежемесячной денежной выплаты в 2018 году, составил более 35,5 млн рублей», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Губернатор Марина Ковтун рекомендовала руководителям органов местного самоуправления принять изложенную информацию к сведению и максимально широко довести её до населения.