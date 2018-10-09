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Мурманская область. Арктика09.10.18 09:44

В Мурманской области новые министр юстиции и председатель Комитета по обеспечению безопасности населения

В рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор региона Марина Ковтун представила новых коллег.

Министром юстиции Мурманской области с 8 октября назначен Максим Михайлович Почкин. За плечами у него 20 лет службы в органах внутренних дел и прокуратуры. С 2013 года М.М. Почкин занимал пост прокурора г. Оленегорска.

Исполняющим обязанности председателя Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области стал Владимир Алексеевич Гусев, хорошо знакомый северянам по работе на руководящих постах в структурах МЧС Мурманской области.

Марина Ковтун выразила надежду, что профессионализм и опыт новых руководителей позволит сделать работу их ведомств ещё более эффективной, и пожелала коллегам успехов в труде.

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