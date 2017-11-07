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Мурманская область. Арктика07.11.17 08:10

В Мурманской области объём бюджетных инвестиций в основной капитал за I полугодие 2017 года составил 97,6%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь  текущего года.

Как сообщает ведомство, объём инвестиций в основной капитал за I полугодие 2017 года в Мурманской области составил 40,2 млрд рублей, или 144,7% к уровню аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах. Рост объёма инвестиций обусловлен увеличением капитальных вложений по таким видам деятельности, как «Обрабатывающие производства», «Транспортировка и хранение», «Добыча полезных ископаемых».

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в I полугодии 2017 года являлись собственные средства организаций (66,3%), доля привлечённых средств составила 33,7% (в I полугодии 2016 года – соответственно 58,1% и 41,9%). На средства бюджетов всех уровней пришлось 13,3% общего объёма инвестиций в основной капитал (в I полугодии 2016 года – 19,9%). По-прежнему основными направлениями капитальных вложений были приобретение машин, оборудования и транспортных средств (более 60 % от общего объёма инвестиций).

Объём бюджетных инвестиций в основной капитал за I полугодие 2017 года составил 5,2 млрд рублей, или по оценке 97,6% к уровню аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах. Снижение объёма инвестиций в основном связано с уменьшением расходов по видам деятельности «Транспортировка и хранение» и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение».

Основную долю средств в общем объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2016 года, занимают средства федерального бюджета – 91,5%, или 4,7 млрд рублей (87,8%, или 4,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года).

За счёт средств федерального бюджета осуществлялись работы по строительству объектов в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», проводились работы по реконструкции автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1574+000 - км 1590+520).

 

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