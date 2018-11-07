В Мурманской области объём грузоперевозок за 9 месяцев текущего года сократился на 3,3%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, согласно данным Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) морскими портами и терминалами Мурманской области за январь-сентябрь 2018 года переработано 46,7 млн тонн грузов, что на 19,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение обусловлено ростом объёмов переработки сухогрузов до 19,1 млн тонн (на 6,9%), а также нефтеналивных грузов до 27,6 млн тонн (на 29,5%).

Объём грузоперевозок за 9 месяцев текущего года сократился на 3,3% (до 25,2 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, что обусловлено снижением перевозок практически всеми видами транспорта, кроме железнодорожного (рост на 6,1% в связи с увеличением транспортировки апатитового концентрата и металлических руд).

На морском транспорте объём перевозимых грузов сократился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, что обусловлено отсутствием в отчётном периоде объёмов перевозок экспортных грузов на коротких маршрутах (страны Балтии), а также сдачей во фрахт большей части судов по договорам тайм-чартера.

Автомобильным транспортом перевезено грузов в 2 раза меньше, чем в январе-сентябре 2017 года в связи с окончанием строительных работ на крупном промышленном объекте, а также переориентацией на грузоперевозки железнодорожным транспортом.