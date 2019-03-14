Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь текущего года и оценке основных показателей за январь-март.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным в Мурманской области объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования за 2018 год составил 144,6 млрд рублей (118,5% к 2017 году в сопоставимых ценах), из них за счёт бюджетных средств — 41,7 млрд рублей.

Рост объёма инвестиций обусловлен увеличением капитальных вложений по таким видам деятельности как: добыча полезных ископаемых (за счёт реализации инвестиционного проекта АО «Ковдорский ГОК»); обрабатывающие производства (за счёт реализации инвестиционных проектов АО «Кольская ГМК»; реализации проектов по реконструкции и техническому перевооружению предприятий); оборонно-промышленного комплекса (реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для обеспечения ремонта АПЛ третьего поколения - филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка» ); строительство (реализация инвестиционного проекта ООО «НОВАТЭК- Мурманск» («Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка»); обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (реализация инвестиционного проекта по продлению срока эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»), ввод в эксплуатацию первого трансформатора подстанции кВ 330 «Мурманская» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Северо-Запада»), реализация первого этапа проекта по модернизации Верхне-Туломской ГЭС-12 с заменой гидроагрегатов и реконструкция Нижне-Туломской ГЭС (филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»), реконструкция котельной Нива-3 (АО «Мурманэнергосбыт»).

В 2018 году доля собственных средств организаций составила 48,4%, доля привлечённых - 51,6%.

Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь 2019 года сложился в сумме 2,69 млрд рублей, или 110,8% к январю 2018 года в сопоставимых ценах (в среднем по России — 100,1%).

За январь 2019 года за счёт всех источников финансирования введено 6398 кв. метров общей площади жилья, что составило 196,9% от уровня аналогичного периода 2018 года (в среднем по России — 83,2%). Всего в Мурманской области введено 46 индивидуальных жилых домов.