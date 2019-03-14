В Мурманской области объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования за 2018 год составил 144,6 млрд рублей
Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь текущего года и оценке основных показателей за январь-март.
Как сообщает ведомство, по предварительным данным в Мурманской области объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования за 2018 год составил 144,6 млрд рублей (118,5% к 2017 году в сопоставимых ценах), из них за счёт бюджетных средств — 41,7 млрд рублей.
Рост объёма инвестиций обусловлен увеличением капитальных вложений по таким видам деятельности как: добыча полезных ископаемых (за счёт реализации инвестиционного проекта АО «Ковдорский ГОК»); обрабатывающие производства (за счёт реализации инвестиционных проектов АО «Кольская ГМК»; реализации проектов по реконструкции и техническому перевооружению предприятий); оборонно-промышленного комплекса (реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для обеспечения ремонта АПЛ третьего поколения - филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка» ); строительство (реализация инвестиционного проекта ООО «НОВАТЭК- Мурманск» («Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка»); обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (реализация инвестиционного проекта по продлению срока эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»), ввод в эксплуатацию первого трансформатора подстанции кВ 330 «Мурманская» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Северо-Запада»), реализация первого этапа проекта по модернизации Верхне-Туломской ГЭС-12 с заменой гидроагрегатов и реконструкция Нижне-Туломской ГЭС (филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»), реконструкция котельной Нива-3 (АО «Мурманэнергосбыт»).
В 2018 году доля собственных средств организаций составила 48,4%, доля привлечённых - 51,6%.
Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь 2019 года сложился в сумме 2,69 млрд рублей, или 110,8% к январю 2018 года в сопоставимых ценах (в среднем по России — 100,1%).
За январь 2019 года за счёт всех источников финансирования введено 6398 кв. метров общей площади жилья, что составило 196,9% от уровня аналогичного периода 2018 года (в среднем по России — 83,2%). Всего в Мурманской области введено 46 индивидуальных жилых домов.