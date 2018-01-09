В Мурманской области объём инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2017 года составил 59,2 млрд рублей

Региональное Министерство экономического развития перед Новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным объём инвестиций в основной капитал в Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года составил 59,2 млрд рублей, или 122% к уровню аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах. Рост объёма инвестиций обусловлен увеличением капитальных вложений по таким видам деятельности как: транспортировка и хранение (за счет увеличения работ по реконструкции автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1574+000 – км 1590+520 международного автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ «Борисоглебск»; продолжения строительства универсальных атомных ледоколов; увеличения работ МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» по реконструкции причала № 2; начала установки пыле – ветрозащитных экранов на территории ПАО «Мурманский морской торговый порт»; обновления подвижного состава троллейбусного парка АО «Электротранспорт»; приобретения АО «Мурманский морской рыбный порт» портального крана «Альбатрос»); обрабатывающие производства (за счет реализации инвестиционных проектов АО «Кольская ГМК» («Утилизация солевого стока никелевого рафинирования», «Строительство нового газохода, замены железобетонных электролизных ванн на полимербетонные», «Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объём производства 145 тысяч тонн в год электролитного никеля», а также за счёт приобретения шаровой мельницы); завершения реализации проекта по установке печей закалки (филиал АО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ»); увеличения работ ООО «Кольская верфь» по реализации инвестиционного проекта «Строительство специализированной верфи – «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка»; реализации проектов по реконструкции и техническому перевооружению предприятий оборонно-промышленного комплекса («Техническое перевооружение докового производства на «35 СРЗ»; «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для обеспечения ремонта АПЛ четвертого поколения» - филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка»); добыча полезных ископаемых (за счет завершения АО «Апатит» проекта по реконструкции АНОФ - 3 и АО «Ковдорский ГОК» проектов по комплексному обогащению апатит-штаффелитовых руд» и модернизации производственных мощностей; строительства АО «СЗФК» второй очереди (подземного рудника) ГОКа «Олений Ручей»).

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2017 года являлись собственные средства организаций (60,04%), доля привлечённых средств составила 39,96%. На средства бюджетов всех уровней пришлось 18,34% общего объёма инвестиций в основной капитал.

По-прежнему основными направлениями капитальных вложений были приобретение машин, оборудования и транспортных средств (63,5% от общего объема инвестиций).

Объём бюджетных инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2017 года, по предварительным данным Мурманскстата, составил почти 10 млрд рублей, или по оценке 85,3% к уровню аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах, в связи с сокращением капитальных вложений по виду деятельности «транспортировка и хранение».

Основную долю средств в общем объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2016 года, занимают средства федерального бюджета – 89,4%, или 8,9 млрд рублей (89,1%, или 10,1 млрд рублей за отчетный период прошлого года).

За счёт средств федерального бюджета осуществлялись работы по строительству объектов в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», проводились работы по реконструкции автомобильной дороги Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1574+000 – км 1590+520).