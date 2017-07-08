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Мурманская область. Арктика08.07.17 08:10

В Мурманской области объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, снизился в 1,4 раза

Министерство экономического развития Мурманской области сообщает, что за январь-май 2017 года объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации, составил 41,2 млрд рублей, что на 7,2% меньше аналогичного периода 2016 года.

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, снизился по отношению к аналогичному периоду 2016 года в 1,4 раза и составил 17,1 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, снизилась по отношению к прошлому году и составила в мае 2017 года 13,2% (в мае 2016 года – 14,4%).

Задолженность по предоставленным кредитам на 1.06.2017 уменьшилась с начала года на 14,7% и составила 132,7 млрд рублей (по состоянию на 1.06.2016 задолженность уменьшилась на 6,4%).

Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области по состоянию на 1.06.2017 составила 40,7%.

Из общей суммы задолженности на задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приходится 54 млрд рублей (снижение с начала 2017 года - в 1,4 раза, по состоянию на 1.06.2016 - снижение на 10,1%), в том числе: задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), уменьшилась с начала года в 1,4 раза и составила 47,7 млрд рублей, по состоянию на 1.06.2016 - увеличение на 14,3%; задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, уменьшилась с начала года в 1,4 раза и составила 6,3 млрд рублей, по состоянию на 1.06.2016 - снижение в 2,9 раза; задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям, снизилась с начала года на 3,4% и составила 1,2 млрд рублей, по состоянию на 1.06.2016 - снижение на 12,8%.

На задолженность физических лиц приходится 78,7 млрд рублей (увеличение с начала 2017 года на 1,2%, по состоянию на 1.06.2016 - снижение на 2,2%).

Просроченная задолженность на 1.06.2017 составила 9,5 млрд рублей (уменьшение с начала 2017 года в 1,3 раза, по состоянию на 1.06.2016 – 12,5 млрд рублей с ростом с начала года в 1,2 раза).

Удельный вес просроченной задолженности составил 7,2%, по состоянию на 1.06.2016 – 8%.

В общей сумме просроченной задолженности 72,6% составили кредиты, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам (1,7 млрд рублей и 5,2 млрд рублей, соответственно).

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации в январе-мае 2017 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 8 млрд рублей (5,8%) и составили 147,9 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по депозитам, привлеченным в рублях физических лиц, в мае 2017 года составили 4,5% (в мае 2016 года – 6,9%), нефинансовых организаций – 7,7% (в мае 2016 – 8,8%).

 

 

 

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