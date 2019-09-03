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Мурманская область. Арктика03.09.19 14:43

В Мурманской области объём перевозимых грузов морским транспортом составил всего 8,9% от соответствующего уровня 2018 года

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь - июль и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, за январь-июль 2019 года морскими портами и терминалами Мурманской области переработаны 37,7 млн тонн грузов, что на 6,7% выше уровня прошлого года. Увеличение обусловлено ростом объёмов переработки как сухогрузов до 15,4 млн тонн (на 5,4%), так и нефтеналивных грузов до 22,3 млн тонн (на 7,7%).

Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше прошлогоднего уровня на 1,3% в основном за счёт увеличения объёмов погрузки металлических руд на 4,1%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий перевезено грузов на 13,3% меньше, чем в январе-июле 2018 года преимущественно в результате переориентации АО «СЗФК» на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В то же время за счёт увеличения дальности перевозок грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 2%.

Объём перевозимых грузов морским транспортом составил всего 8,9% от соответствующего уровня 2018 года, что обусловлено падением спроса на услуги основного перевозчика.

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