В Мурманской области объём перевозок вырос на 1,7%

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь текущего года.

Как сообщает ведомство, в январе-сентябре 2017 года организациями транспорта Мурманской области перевезено 26,8 млн тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём перевозок вырос на 1,7%.

По итогам 9 месяцев текущего года объём перевозки грузов железнодорожным транспортом сложился выше аналогичного периода прошлого года на 1,7% в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 9,1%. В то же время сократились перевозки железной руды на 8,2%.

На морском транспорте объём перевозимых грузов сократился на 4,5%, что обусловлено отсутствием в текущем году грузопотоков в каботажном виде плавания в направлении портов Певек и Диксон, а также уменьшением перевозок сухогрузов для нужд порта Сабетта на полуострове Ямал, в то же время наращиваются перевозки на экспорт угля (в 3,5 раза) и прочих сухогрузов (в 1,2 раза).

В связи с повышением спроса со стороны транспортно-экспедиционных компаний на перевозку грузов воздушными судами сохраняется рост грузоперевозок воздушным транспортом (в 1,4 раза).

Автомобильным транспортом перевезено грузов на 9,5% больше, чем в январе - сентябре 2016 года в связи с увеличением объема перевозимых грузов, связанных со строительством на крупных промышленных объектах области.