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Мурманская область. Арктика05.01.18 10:40

В Мурманской области объём перевозок вырос на 2,4%

Региональное Министерство экономического развития перед Новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года. Как сообщает ведомство, в январе-ноябре 2017 года организациями транспорта Мурманской области перевезено 32,9 млн тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём перевозок вырос на 2,4%.

По итогам 11 месяцев 2017 года объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше аналогичного периода прошлого года на 3,4% в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 7,4%. В то же время сократились перевозки железной руды на 6,8%.

На морском транспорте объём перевозимых грузов сократился на 8,9%, что обусловлено отсутствием в текущем году грузопотоков в каботажном виде плавания в направлении порта Диксон, а также уменьшением перевозок сухогрузов для нужд порта Сабетта на полуострове Ямал, в то время как перевозки на экспорт угля и прочих сухогрузов наращиваются.

В связи с повышением спроса со стороны транспортно-экспедиционных компаний на перевозку грузов воздушными судами сохраняется положительная динамика объёмов грузоперевозок воздушным транспортом (рост в 1,3 раза).

Автомобильным транспортом перевезено грузов на 5,8% больше, чем в январе-ноябре 2016 года в связи с увеличением объёма перевозимых грузов, связанных со строительством на крупных промышленных объектах области. 

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