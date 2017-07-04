В Мурманске в режиме опытной эксплуатации «Служба – 112» начинает приём звонков от населенияВ Мурманской области отмечен рост смертности от туберкулеза - на 40%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.07.17 09:35

В Мурманской области объём перевозок вырос на 6,6%

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе - мае 2017 года региональными организациями транспорта перевезено 14,7 млн тонн различных грузов.  В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём перевозок вырос на 6,6%.

По итогам 5 месяцев 2017 года объём перевозки грузов железнодорожным транспортом сложился выше аналогичного периода прошлого года на 5,7% в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 8,2% и железной руды на 4,6%. На морском транспорте объём перевозимых грузов увеличился на 13,4%, что обусловлено наращиванием перевозок на экспорт угля и слябов. Перевозка наливных грузов в каботажном виде плавания (топливо для нужд порта Сабетта на полуострове Ямал) осталась на уровне аналогичного периода прошлого года. В связи с повышением спроса со стороны транспортноэкспедиционных компаний на перевозку грузов воздушными судами сохранился рост грузоперевозок воздушным транспортом (в 1,3 раза), чему способствовала умеренная тарифная политика аэропортов региона.

Автомобильным транспортом перевезено грузов на 8,2% больше, чем в январе-мае 2016 года в связи с увеличением объёма перевозимых грузов, связанных со строительством на крупных промышленных объектах области.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палата
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?Проголосовал: 411 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире11:35«Без свидетелей». Художественный сериал, 2 серия (12+)12:05Фильм КФ «Кино без барьеров». 12:30«Однажды в Голливуде». Художественный фильм (16+)14:05Мультфильмы (0+)15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиПроцесс ослабления рубля продолжится, к осени ожидается диапазон 62-65 рублейСильнее всего по кошельку северян ударил рост цен на картофель, фотоаппараты и услуги железнодорожного транспорта-PRO ВалютуРубль увяз в ценах на нефтьКурс евро упал почти на 61 копейку, доллара – почти на 42 копейки-PRO ЭнергетикуИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабженияКольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 июляПлановые отключения в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыЗаконотворцы хотят дать послабление должникамДепутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения