В Мурманской области объём перевозок вырос на 6,6%

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе - мае 2017 года региональными организациями транспорта перевезено 14,7 млн тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём перевозок вырос на 6,6%.

По итогам 5 месяцев 2017 года объём перевозки грузов железнодорожным транспортом сложился выше аналогичного периода прошлого года на 5,7% в связи с увеличением перевозок апатитового концентрата на 8,2% и железной руды на 4,6%. На морском транспорте объём перевозимых грузов увеличился на 13,4%, что обусловлено наращиванием перевозок на экспорт угля и слябов. Перевозка наливных грузов в каботажном виде плавания (топливо для нужд порта Сабетта на полуострове Ямал) осталась на уровне аналогичного периода прошлого года. В связи с повышением спроса со стороны транспортноэкспедиционных компаний на перевозку грузов воздушными судами сохранился рост грузоперевозок воздушным транспортом (в 1,3 раза), чему способствовала умеренная тарифная политика аэропортов региона.

Автомобильным транспортом перевезено грузов на 8,2% больше, чем в январе-мае 2016 года в связи с увеличением объёма перевозимых грузов, связанных со строительством на крупных промышленных объектах области.