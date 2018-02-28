Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за 2017 год, который размещён на официальном сайте ведомства. Как сообщает министерство, в Мурманской области объём продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 1924,9 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 102,1%.

Рост по сравнению с 2016 годом обусловлен увеличением: производства свиней на 16,5% и птицы на убой в живом весе в 15,6 раза в связи с необходимостью забоя кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации, что, однако, негативно повлияло на производство яиц (снижение в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом); производства молока на 12,6% в связи с повышением продуктивности молочного стада вследствие улучшенного рациона питания (продуктивность коров молочного стада в сельхозорганизациях увеличилась на 15,2%).