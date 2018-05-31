В Мурманской области объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», составил 84,2% к соответствующему периоду 2017 года

Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-март 2018 года. Как сообщает ведомство, объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-март 2018 года в нашем регионе сложился в сумме 6,6 млрд рублей, или 84,2% к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах.

Снижение значения показателя в большей степени обусловлено сокращением объёма работ, выполняемых предприятиями области на строительстве объектов транспортной инфраструктуры в г.Апатиты, а также в связи со снижением объёма заказов на определенные виды ремонтно-строительных работ предприятий Печенгского района и Мончегорска.

За январь-март 2018 года за счёт всех источников финансирования в Мурманской области введено 13259 кв. метров общей площади жилья (в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде 2017 года). Всего введено 93 индивидуальных жилых дома в городах Мурманск, Мончегорск, Полярные Зори, Кандалакша, а также Кольском, Терском, Ловозерском, Кандалакшском и Печенгском районах.

Объём приостановленного жилищного строительства за январь-март 2018 года сохранился на уровне аналогичного периода 2017 года и составил 120,5 тысячи кв. метров (29 домов).