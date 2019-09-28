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Мурманская область. Арктика28.09.19 07:30

В Мурманской области объём собранных страховых премий составил 2,2 млрд рублей - снижение на 8,3%

Управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Климов рассказал на заседании комиссии по страховой деятельности Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области о состоянии страхового рынка региона.

По данным Банка России, количество заключенных договоров страхования на территории Мурманской области по итогам первого полугодия 2019 года составило 239,1 тысячи единиц (без учёта договоров обязательного медицинского страхования). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил 16,4%. Наибольший рост спроса наблюдался в страховании от несчастных случаев и болезней, а также в обязательном имущественном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В общем количестве заключенных договоров на обязательное страхование приходится 36,6%, добровольное страхование – 63,4%.

Объём собранных страховых премий в регионе за 6 месяцев текущего года составил 2,2 млрд рублей, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Снижение связано с сокращением премий в страховании жизни - на 32,8% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Без учета страхования жизни в первом полугодии 2019 года объем страховых премий увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Наибольший рост наблюдался в добровольном медицинском страховании (ДМС). Рост взносов по ДМС в первом полугодии достиг 16,6%, их объем увеличился до 354,9 млн рублей. Количество заключенных договоров ДМС выросло на 21,4%, до 8,6 тысячи единиц.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, в первом полугодии 2019 года произошло сокращение средней страховой премии по ОСАГО. По сравнению с первым полугодием 2018 года она снизилась на 700 рублей и составила 6,7 тысячи рублей. Общий размер страховых премий по ОСАГО вырос на 1,2% до 584,2 млн рублей. Количество заключенных договоров по ОСАГО увеличилось на 11,6% по сравнению с январем-июнем 2018 года (до 86,7 тысячи).

Выплаты по договорам страхования, заключенным в Мурманской области, увеличились на 46,3% и составили 1,1 млрд рублей. Рост выплат произошел во всех основных видах страхования. Наибольшее увеличение наблюдалось в страховании жизни – в 2,3 раза, до 272,7 млн рублей. В результате доля этого вида страхования в совокупных выплатах составила 25,8%. Выплаты по договорам ОСАГО увеличились на 29,2%, до 386,1 млн рублей. Средняя выплата по ОСАГО снизилась на 1,2 тысячи рублей до 65,2 тысячи рублей.

Вслед за ростом взносов выросли и выплаты по ДМС – на 27,4% до 162,5 млн рублей. Доля ДМС в совокупных страховых выплатах составила 15,4%. Средняя выплата сократилась практически в два раза и составила 5,8 тысячи рублей, а количество выплат увеличилось в 2,4 раза.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы, затрагивающие работу рынка ОСАГО, порядок обращения к финансовому омбудсмену, взаимодействие страховых компаний с ГИБДД, методы противодействия мошенникам.

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