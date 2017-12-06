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Мурманская область. Арктика06.12.17 07:34

В Мурманской области объёмы кредитов растут у граждан и падают у предпринимателей

Министерство экономического развития  Мурманской области подготовило аналитическая информацию «Об устойчивости региональной финансовой системы в январе-октябре 2017 года». Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 ноября текущего года на территории Мурманской области действуют один самостоятельный банк и одна небанковская кредитная организация, 4 филиала действующих кредитных организаций, 2 представительства кредитных организаций  и 191 внутреннее структурное подразделение кредитных организаций. Свыше половины банковских учреждений сосредоточены непосредственно в Мурманске. Наибольший удельный вес в банковском секторе области имеет отделение ПАО «Сбербанк», как по количеству подразделений, так и по объёму операций.

За  январь–октябрь 2017 года объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации,  составил  92,8 млрд рублей, что на 6,2% больше аналогичного периода 2016 года.

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, снизился  по отношению к аналогичному периоду 2017 года  на 6,4% и составил 38,9 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, снизилась по отношению к прошлому году и составила в октябре 2017 года 12,42% (в октябре 2016 года – 14,3%).

Задолженность по предоставленным кредитам на 1.11.2017  уменьшилась с начала года на 10,1% и составила 140,8 млрд рублей (по состоянию на 1.11.2016  задолженность  уменьшилась  на 1,03%).

Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области по состоянию на 1.11.2017 составила 40,9%.

Из общей суммы задолженности на задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приходится 57,6 млрд рублей (снижение с начала 2017 года - в 1,4 раза, по состоянию на 1.11.2016  - снижение  на 14,1%), в том числе: задолженность по кредитам, предоставленным  юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), уменьшилась с начала года в 1,4 раза и составила 49,7 млрд рублей, по состоянию на 1.11.2016  - снижение на 5,3%; задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, уменьшилась с начала года  в 1,3 раза  и составила 6,9 млрд рублей, по состоянию на 1.11.2016  - снижение  в 1,4 раза; задолженность по кредитам, предоставленным  индивидуальным предпринимателям, снизилась с начала года  на 16,1%  и составила 1,05 млрд рублей, по состоянию на 1.11.2016  - снижение  в 1,5 раза.

На задолженность физических лиц приходится 83,2 млрд рублей (увеличение с начала 2017  года на 7% , по  состоянию на 1.11.2016  - снижение на 0,08%).

Просроченная задолженность на 1.11.2017 составила 9,5 млрд рублей (уменьшение с начала 2017 года  в 1,3 раза, по состоянию на 1.11.2016  – 12,26 млрд рублей с ростом  с начала года на 18,5%).

Удельный вес просроченной задолженности составил 6,7%, по состоянию на 1.11.2016  – 7,8%.

В общей сумме просроченной задолженности 70,2% составили кредиты,  выданные субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам (1,2 млрд рублей и 5,4 млрд рублей, соответственно).

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации в январе-октябре 2017 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 7,2 млрд рублей (5,2%) и составили 146,4 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам в рублях  в октябре 2017 года составили: физических лиц - 4,8%, нефинансовых организаций – 6,8%  (в октябре 2016  года – 5,6% и  8,2% соответственно).

 

 

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