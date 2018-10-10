В Мурманской области обнаружен схрон снарядов времен ВОВ

Проводимые Управлением ФСБ России по Северному флоту во взаимодействии с другими правоохранительными органами региона мероприятия по пресечению незаконного оборота средств поражения свидетельствуют о сохраняющейся угрозе безопасности граждан, обусловленной значительным количеством взрывчатых веществ, находящихся в местах боев Великой Отечественной войны.

Так, на предыдущей неделе были обнаружены боеприпасы времен войны в окрестностях сельского поселения Алакуртти Мурманской области. Специалистами-взрывотехниками установлено, что средства поражения находились в пригодном к боевому применению состоянии. В целях недопущения чрезвычайных происшествий, боеприпасы уничтожены силами инженерных подразделений Северного флота. Было утилизировано более 6 тысяч боеприпасов различного калибра: 235 гранат РГД-33, 45 мм выстрел к гранатомету, 66 бронебойных и осколочно-фугасных снарядов, 21 минометная мина 50 мм, минометная мина 82 мм, более 6,7 тысяч патронов калибра 7, 62 мм.

Жителям области и других регионов России не стоит забывать о потенциальной опасности такого рода находок. В случае обнаружения подозрительных предметов, внешне схожих с боеприпасами, не следует предпринимать попыток их самостоятельного исследования. Во избежание возникновения противоправных ситуаций, а также несчастных случаев сообщите о найденном в органы безопасности или МВД России.