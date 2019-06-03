В Мурманской области обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Как сообщает Управление ФСБ России по Северному флоту, на предыдущей неделе в районе 11-го км автодороги Мурманск-Заозёрск федеральной трассы Р-21 «Кола» в 40 метрах от дорожного полотна обнаружены патроны калибра 7,62 мм, предположительно от винтовки Мосина, и ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы находились на поверхности и визуально наблюдались. В целях недопущения чрезвычайных происшествий, находка уничтожена силами инженерных подразделений Северного флота.

Жителям области и других регионов России не стоит забывать о потенциальной опасности такого рода находок. В случае обнаружения подозрительных предметов, внешне схожих с боеприпасами, незамедлительно сообщите в правоохранительные органы. Самостоятельное их исследование может привести к негативным последствиям.

Проводимые Управлением ФСБ России по Северному флоту во взаимодействии с другими правоохранительными органами региона мероприятия по пресечению незаконного оборота средств поражения свидетельствуют о сохраняющейся угрозе безопасности граждан, обусловленной значительным количеством взрывчатых веществ, находящихся в местах сражений Великой Отечественной войны на территории Мурманской области.