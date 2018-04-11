В Мурманской области оборот розничной торговли по продовольственной группе товаров превысил уровень предыдущего года на 2%

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения нашего региона за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, на потребительском рынке Мурманской области в феврале 2018 года сохранялась тенденция роста физических объёмов общественного питания и платных услуг населению. Оборот розничной торговли практически не изменился и составил 100,1 % по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

При этом оборот розничной торговли по продовольственной группе товаров превысил уровень предыдущего года на 2%. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в сопоставимых ценах, напротив, уменьшился на 2,6% к уровню января-февраля 2017 года. Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли за анализируемый период составила 58,1%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года (57,5%). Удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составил 41,9% (в 2017 году – 42,5%).

Физические объёмы оборота общественного питания выросли на 0,2% по сравнению с январем-февралем 2017 года. По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,8% по отношению к январю-февралю 2017 года. Физические объёмы телекоммуникационных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 3,8%, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения – на 3,1%.