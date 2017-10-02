В Мурманской области оборот розничной торговли с начала 2015 года перешёл в зону положительных значений

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-август 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, на потребительском рынке Мурманской области в январе-августе 2017 года сохраняется тенденция снижения физических объёмов общественного питания и платных услуг населению, оборот розничной торговли постепенно стабилизируется.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах впервые с начала 2015 года перешёл в зону положительных значений и составил 100,9% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года за счёт заметного оживления по непродовольственной группе товаров, оборот по которым превысил уровень предыдущего года на 2,4%.

Кроме того продолжает увеличиваться удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли, доля которых за анализируемый период составила 41,3%, что на 2,6 процентных пункта выше, чем за восемь месяцев 2016 года (38,7%).

Индекс физического объёма оборота общественного питания – 98,3% к уровню января-августа 2016 года, индекс физического объема платных услуг населению – 99,7%.

Сокращение физических объёмов отмечено по бытовым услугам (на 3,2%), услугам физической культуры и спорта (на 2,7%), коммунальным услугам (на 1,7%), ветеринарным услугам (на 1,3%).

При этом физические объёмы санаторно-оздоровительных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 7,8%, телекоммуникационных – на 3,9%.