В Мурманской области оборот розничной торговли уменьшился на 0,5%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, потребительский рынок Мурманской области в январе-мае 2019 года продемонстрировал незначительный рост физических объёмов платных услуг населению.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в этот период уменьшился на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, физические объёмы продаж продовольственных товаров снизились на 0,4%, непродовольственных – на 0,7%.

Доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли за анализируемый период составила 60,0%, что на 1,1 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2018 года (58,9%). Удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли составил 40,0% (в 2018 году – 41,1%).

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,1% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Физические объёмы юридических услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 9,6%, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения – на 2,8%, телекоммуникационных услуг – на 1,8%.

Оборот общественного питания в сопоставимых ценах уменьшился на 1,0 % по сравнению с уровнем 2018 года.